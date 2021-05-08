Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir : 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 40.
Süper Lig'in 40. haftasında DG Sivasspor, Başakşehir'i evinde ağırladı. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tolga'nın şutunda meşin ağlarla buluştu. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
DG Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir (Garcia dk. 66), Hakan Fajr, Erdoğan (Kone dk. 76), Gradel, Kayode (Ninga dk. 84 ?)
Yedekler: Muhammer, Muhammet, Cofie, Kerem, Rybalka, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Başakşehir: Mert, Rafael (Junior dk. 79), Tagir, Ndayıshımıye, Bolingoli (Chadli dk. 80), Tolga, Berkay, Visca, Aleksic (Mahmut dk.68xx), Deniz (Duarte dk. 87 ?), Crivelli (Vitoria dk.68)
Yedekler: Volkan, Ahmet, Silva, Azubuike, Uğur, Ömer
Teknik direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Aleksic, Tolga (Başakşehir)