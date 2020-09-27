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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

SİVAS (İHA) Süper Lig’in 3.

SİVAS (İHA) Süper Lig'in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Adzic'in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.


34. dakikada Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin'e pas verdi. Yasin'in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor


DG Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Erdoğan, Hakan, Fajr, Ziya, Yasin, Gradel, Ninga, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Uğur, Cofie, Souza, Robin, Barcia, Barış, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Alper, Diousse, Lukasik, Adzic, Paintsil, Merikani


Yedekler: Koray, Atakan,Okan, Lobzanidze, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Voca, Emre, Atila


Teknik Direktör: Fuat Çapa

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