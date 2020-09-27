Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

SİVAS (İHA) Süper Lig’in 3.
SİVAS (İHA) Süper Lig'in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Adzic'in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.
34. dakikada Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin'e pas verdi. Yasin'in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor
DG Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Erdoğan, Hakan, Fajr, Ziya, Yasin, Gradel, Ninga, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Uğur, Cofie, Souza, Robin, Barcia, Barış, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Alper, Diousse, Lukasik, Adzic, Paintsil, Merikani
Yedekler: Koray, Atakan,Okan, Lobzanidze, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Voca, Emre, Atila
Teknik Direktör: Fuat Çapa