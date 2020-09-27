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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Temposu düşük ve pozisyonun az olduğu mücadelede golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.


86. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Kone'nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.


87. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan'ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor


D.G. Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Erdoğan, Hakan, Fajr (Barcia dk. 85 ?), Ziya, Yasin (Kayode dk. 66), Gradel, Ninga (Cofie dk. 46), Yatabare (Kone dk. 75)


Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Souza, Robin, Barış


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Alper (Voca dk. 62) Diousse (Atakan dk. 82 ?), Lukasik, Adzic (Lobzanidze dk. 62), Paintsil (Okan dk. 78 ?), Merikani (Emre dk. 79)


Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü)

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