Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
17. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.
32. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.
33. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.
45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Fajr, Boyd, Yatabare
Yedekler: Samassa, Muammer, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Erdoğan, Ninga, Ziya Erdal, Kayode, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Flavio, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Yatabare (Sivasspor)