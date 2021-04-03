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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.


17. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.


32. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.


33. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.


45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil


DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Fajr, Boyd, Yatabare


Yedekler: Samassa, Muammer, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Erdoğan, Ninga, Ziya Erdal, Kayode, Caner Osmanpaşa


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Flavio, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kart: Yatabare (Sivasspor)

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