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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına ortaladığı Hakan topu kafası ile kontrol etmek istedi. Caulker'in müdahalesi ile Hakan yerde kaldı. VAR'a giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.


9. dakikada Mert Hakan kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. 1-0


27. dakikada Mert Hakan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye göndermek istese de, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.


32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.


37. dakikada Bakasetas, kazandığı topu ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Top dışarı çıktı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç


D.G. Sivasspor: Samassa, Camara, Aaron, Erdoğan, Marcelo, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Armin, Furkan, Claudemir, Emre


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


A. Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Musa, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse


Yedekler: Cenk, Eray, Vitoria, Carneiro, Kanak, Mustafa, Umut, Tzavellas, Emircan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)


Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor)

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