Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.
Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cisse, sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de Samassa topu kontrol etmeyi başardı.
59. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top direkten döndü. Sivassporspor büyük bir fırsatı kaçırdı.
64. dakikada Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top kaleci Marafona'dan döndü. Dönen topu ise Yasin tamamlayamadı.
67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında bulunan Mustafa, kafa şutu ile topu kaleye göndermek istese de top dışarı çıktı.
87. dakikada Bakasetas'ın kullandığı korner vuruşunda kale önünde Fernandes topa kafasıyla dokundu. Top üstten auta çıktı.
Stad: 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
D.G. Sivasspor: Samassa, Camara, Aaron, Erdoğan, Marcelo, Fatih, Mert Hakan, Hakan, Fernando (Emre dk. 63), Yasin (Claudemir dk. 79 ?), Yatabare (Kone dk. 71)
Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Armin, Furkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
A. Alanyaspor: Marafona,Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Musa (Mustafa dk. 64), Bammou ( Fernandes dk.46), Bakasetas, Efecan, Cisse
Yedekler: Cenk, Eray, Carneiro, Kanak, Umut, Tzavellas, Emircan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)
Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo, Hakan, Samassa, Fatih (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor)