İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - A.Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, A.Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Sivasspor'da Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare'nin kafa vuruşu kale direğinin yandan auta çıktı.


54. dakikada Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası içerişinde yerden pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


59. dakikada Hatayspor'da Aabid'in ceza sahasına ortasında Diof kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Özkara, İsmaiş Şencan


DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Robin Yalçın, Ahmet, Hakan Arslan, Claudemir (Ziya Erdal dk. 62), Fajr, Boyd (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare (Kayode dk. 79), Gradel


Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


A.Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis (Kone dk. 76), Aabid, Sackey (Muhammed Mert dk. 46), Riberio, Akintola, Diouf (Kamara dk. 76), Selim ? (Boupendza dk. 4)


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Yatabare (dk. 54) (Sivasspor), Diof (dk. 59) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Sackey, Akintola, Katranis (Hatayspor), Ahmet Oğuz (Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.