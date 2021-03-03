Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - A.Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28.
Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, A.Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Sivasspor'da Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare'nin kafa vuruşu kale direğinin yandan auta çıktı.
54. dakikada Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası içerişinde yerden pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
59. dakikada Hatayspor'da Aabid'in ceza sahasına ortasında Diof kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Özkara, İsmaiş Şencan
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Robin Yalçın, Ahmet, Hakan Arslan, Claudemir (Ziya Erdal dk. 62), Fajr, Boyd (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare (Kayode dk. 79), Gradel
Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
A.Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis (Kone dk. 76), Aabid, Sackey (Muhammed Mert dk. 46), Riberio, Akintola, Diouf (Kamara dk. 76), Selim ? (Boupendza dk. 4)
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Yatabare (dk. 54) (Sivasspor), Diof (dk. 59) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Sackey, Akintola, Katranis (Hatayspor), Ahmet Oğuz (Sivasspor)