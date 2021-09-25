Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında DG Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada hatalı geri pasta topa hakim olan Henrique, topu ceza sahası içerisindeki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 1-0
2. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Gradel'in şutunda kaleci Viviano son anda topu çeldi.
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zukanovic'in şutunda kaleci Muammer gole izin vermedi.
25. dakikada Ahmet'in ortasında ceza sahası içinde ceza alanındaki Gradel'in volesinde top az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada kullanılan köşe atışında Ahmed Musa'nın vuruşunda kaleci Muammer iyi yer tutarak golü önledi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinc, Kamil Çetin
D.G. Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Felix, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode, Henrique,
Yedekler : Ali, Cofie, Yatabare, Sefa, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Balkovec dk. 41 ?), Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan, Ahmed Musa, Jimmy, Erhun, Kerim Frei, Pesic
Yedekler: Yavuz, Emre, Efe, Münir, Samed, Arveladze, Serhat, Ömer, Karamoh
Teknik Direktör: Atılay Caner
Gol: Kayode (dk. 1) (DG Sivasspor)