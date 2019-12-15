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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.


31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.


32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.




Stat: 4 Eyül


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert, Ziya, Fernando, Emre, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin, Barış


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık (Zanka dk. 23), Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Deniz, Jailson, Murat, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Fernando (dk. 32) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Fatih (Sivasspor), Isla (Fenerbahçe)

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