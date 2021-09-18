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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Pedro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


30. dakikada Ahmet'in pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Henrique'nin şutunu kaleci Günay kornere çeldi.


33. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Yeri 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal


DG Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan, Gradel, Yatabare, Henrique


Yedekler: Ali, Sefa, Garcia, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Ziya, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Mendyl, Merkel, Jefferson (Tapia dk. 35), El Messaoudi, Recep, Dicko, Muhammet


Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Halil, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven, Victor


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor)


Sarı kart: Ahmet (DG Sivasspor)

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