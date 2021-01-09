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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada rakip savunmayı aşan Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


8. dakikada Fajr'ın sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay topu son anda çeldi.


12. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Gradel'in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.


24. dakikada Erdoğan'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunu Günay çeldi.


28. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın tehlikeli şutu üst direğe çarparak auta çıktı.


34. dakikada ceza sahası dışında Fajr'ın pasında topla buluşan Claudemir'in şutunu kaleci Günay çeldi.


41. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


45. dakikada Mirallas'ın kullandığı serbest vuruş kale direğinin yanından auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil


DG Sivasspor: Ali, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode


Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Yasin, Garcia, Camara, Kerem, Ninga, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Kubilay, Oğuz, Güray, Mirallas, Vetrih, Jefferson, Maxim, Muhammet


Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kenan, Souza, Kozulj, Mirza,Tetteh, Enver Cenk, Furkan


Teknik Direktör: Gabriel Margarit


Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41) (DG Sivasspor)


Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç (Gaziantep FK), Hakan Arslan (DG Sivasspor)

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