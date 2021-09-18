İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaizantep FK ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Gradel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan'ın sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


58. dakikada Sagal'ın ortasında defanstan dönen topa Recep'in vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı kontrol etti.


77. dakikada sağ kanattan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.


90+3. dakikada Halil İbrahim'in ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vitor kafayla topu ağlara yoladı. 1-1



Stat: Yeri 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal


DG Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan (Azubuike dk. 80 ?), Gradel (Erdoğan dk. 69), Yatabare (Ziya dk. 86 ?), Henrique (Sefa dk. 80 ?)


Yedekler: Ali, Garcia, Camara, Kerem, Koray, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gaziantep FK: Günay, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Mendyl (Halil dk. 67), Merkel (Doğan dk.75), Jefferson (Tapia dk. 35), El Messaoudi (Vitor dk. 66), Recep, Dicko, Muhammet


Yedekler: Mustafa, Toşca, Kenan, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Borven


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Yatabare (dk. 21) (DG Sivasspor), Vitor (dk. 90+3) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Ahmet, Muammer (D.G Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.