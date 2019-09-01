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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında D.G. Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada topu ceza sahası içerisine süren Fernando Yatabare'ye göndermek isterken Kana'ya çarpan topu Kaleci Güray uzaklaştırdı.


58. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Emre kaleye gönderdi. Top az farkla auta çıktı.


72. dakikada Erdoğan'ın ortasında müsait durumdaki Kone kafa şutu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1


82. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.


85. dakikada Oğuz'un pasında Raman sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Top Samassa'nın ellerinde kaldı.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül


Hakemler: Hüseyin Göçer, Alparslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara


D.G. Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Caner, Fatih (Fernando dk. 46), Cofie (Rybalka dk. 40), Hakan, Emre, Mert (Kone dk. 66), Erdoğan, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Papp, Oliveira, Armin, Furkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana, Toşca, Morais, Djilobodji, Güray (Junior dk. 60), Tetteh, Diarra (Raman dk. 68), Twumasi (Kenan dk. 78), Kayode


Yedekler: Ulaş, Kubilay, Olkowski, Gökhan, Mehmet, Muğdat


Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica


Gol: Twumasi (dk. 35) (Gazişehir Gaziantep FK) Kone (dk.72)(D.G. Sivasspor)


Sarı kartlar: Cofie, Appindangoye, Emre (D.G. Sivasspor), Oğuz, Günay, Twumasi, Kenan (Gazişehir Gaziantep)

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