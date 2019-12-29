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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Göztepe: 0 (Maç sonu)

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında, D.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, D.G. Sivasspor, Göztepe'yi evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Sivasspor ilk yarıyı lider olarak kapattı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Fatih'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta Beto topu kontrol etmeyi başardı.


48. dakikada Berkan'ın, sol kanattan kaleye gönderdiği uzun şutta top direkten döndü.


57. dakikada Emre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Mert Hakan kafayı vurdu. Beto tehlikeli pozisyonda topu çıkarmayı başardı ve gole izin vermedi.


66. dakikada Fatih, rakibi Andre Castro'dan çalığı topu Kone ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Kone, pasını uzak direkteki Yatabare ile buluşturdu. Yatabare ise bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


82. dakikada Emre sol kanattan ceza sahası içeresine sokularak kaleyi hedef aldı. Beto bu sert şutu son anda kurtarmayı başardı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satmaz, Mustafa Sönmez


D.G. Sivasspor: Samassa, Aaron, Caner, Uğur, Marcelo, Fatih, Mert Hakan (Ziya dk. 90 ?), Hakan, Fernando (Kone dk. 64), Emre (Erdoğan dk. 90 ?), Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Traore, Armin, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Göztepe: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner (Yasin dk. 75), Napoleoni, Halil, Mossoro (Yalçın dk. 66), Deniz


Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Batuhan, Hakan


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Sarı Kartlar: Mert Hakan, Rıza Çalımbay (Teknik direktör) (D.G. Sivasspor), Deniz (Göztepe)


Goller: Yatabare (dk. 66) (D.G. Sivasspor)

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