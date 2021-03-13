Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında D.G. Sivasspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada topla buluşan Ndao sağ çaprazdan ceza sahasına girerek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
21. dakikada Alaaddin'in kullandığı taç atışında Erdoğan direkt olarak şutunu çekti. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Viviano topu kontrol etmeyi başardı.
25. dakikada Castro'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech şutunu çekti. Bu pozisyonda Camara araya girerek gole izin vermedi.
32. dakikada Alaaddin'in ceza sahasıan gönderdiği ortada Hakan kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun şutunda top az farklı dışarı çıktı.
45. gelişen Sivasspor atağında boşta kalan top Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı net vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 1-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Robin, Camara, Alaaddin, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Boyd, Kayode
Yedekler: Kone, Garcia, Kerem, Samassa, Ziya Muhammet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
H. Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Castro, Borini, Bertolacci, Sobiech
Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Mevlüt, Salibur, Fatih, Durmaz, Lens, Kemal, Emre
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Hakan (dk. 45) (D.G. Sivasspor)