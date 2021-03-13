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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0 (Maç sonu)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında D.G. Sivasspor, Karagümrük'ü ağırladı. Ev sahibi takım, ilk yarıda bulduğu golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


72. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada yükselen Mevlüt Erdinç kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.


84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli oyuncu Biglia, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada topla buluşan Borini şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.


90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jeremain Lens, direkt olarak kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal, tehlikeyi önlemeyi başardı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Robin, Camara, Alaaddin, Cofie, Erdoğan (Ziya dk. 81 ?), Hakan, Fajr, Boyd (Garcia dk. 90 ?), Kayode (Kone dk. 74)


Yedekler: Kerem, Samassa, Muhammet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Ademi dk. 88 ?), Balkovec, Biglia, Ndao (Jimmy Durmaz dk. 61), Castro (Mevlüt dk. 61), Borini, Bertolacci (Lens dk. 80), Sobiech (Salibur dk. 46)


Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Emre


Teknik Direktör: Şenol Can


Sarı kartlar: Fajr (D.G. Sivasspor), Biglia (Karagümrük)


Gol: Hakan (dk. 45) (D.G. Sivasspor)

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