Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 42.
Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada Fajr kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içerisine ortaladı. Hakan'ın kafa şutunda top üstten dışarıya çıktı.
6. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel, kaleyi hedef aldı. Ancak kaleci Erdem topu çıkartmayı başardı.
29. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta Hakan topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
38. dakikada Brecka'nın geri pasında Erdem topu istediği gibi uzaklaştıramadı, sonrasında sol kanattan gelen ortaya yükselen Kayode'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Gradel'in ortaladığı topu Kayode ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Cofie, Caner, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Gradel, Ninga, Kayode
Yedekler: Muhammet, Kone, Yatabare, Felix, Kerem, Rybalka,
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kasımpaşa: Erdem, Tarkan, Brecka, Feyzi, Luckassen, Anıl, Hajradinovic, Koomson, Bistrovic, Eren, Varga
Yedekler: Ertuğrul, Berk, Yusuf, Furkan, Doğucan, Yasin, Hasan
Teknik Direktör: Sadi Çeri
Gol: Kayode (dk. 40) (Sivasspor D.G.)
Sarı Kart: Erdem (Kasımpaşa)