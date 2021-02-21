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Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında DG Sivasspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


9. dakikada Avramovski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Paz'ın kale ağzındaki kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.


18. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


42. dakikada Aziz Behic uzun bir pasla Lennon'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Ancak Camara araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu


Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinc, Mehmet Metin


DG Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare


Yedekler: Samassa, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Ali Şaşal, Ziya Erdal, Boyd


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Paz, Krvic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak, Maglica


Yedekler: İsmail Çipe, Attamah, Lopes, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru, Luckassen, Sabovic


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Gol: Yatabare (dk. 18) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Camara (Sivasspor), Krvic, Muhar (Kayserispor)

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