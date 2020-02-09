Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında zirvenin iki güçlü adayı DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.
66. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Demba Ba filelere gönderdi. 0-1
80. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara yolladı. 1-1
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Bahattin Birinci, Mustafa İlker Coşkun
DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Barış (Claudemir dk. 10), Fatih, Mert Hakan, Hakan, Ziya (Papp dk. 80 ?), Fernando (Yasin dk. 70), Yatabare
Yedekler: Muammer, Camara, Armin, Furkan, Ali
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut (Aleksic dk. 89 ?), Visca, Demba Ba (Skrtel dk. 79 ?), Elia (Gulbrandsen dk. 70), Crivelli
Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Berkay, Okechukwu, Gökhan,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Yatabare (dk. 80) (Sivasspor), Demba Ba (dk. 66) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Clichy, Visca, İrfan (Medipol Başakşehir)