Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında DG Sivasspor, Yeni Malatspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
64. dakikada Hadebe'nin ortasında ceza sahası içinde Semih Kaya'nın vuruşunda kaleci Ertaç'tan seken top dışarı çıktı.
88. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Felix, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
DG Sivasspor: Ali, Camara, Caner, Ahmet (Boyd dk. 61), Uğur, Claudemir (Felix dk. 79), Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel (Robin dk. 90 ?), Kayode (Kone dk. 79)
Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Robin, Kerem, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Hadebe, Chebake, Hafes, Zeki (Mallan dk. 90 ?), Ahmed (Topalli dk. 90 ?), Umut (Mustafa dk. 61), Fofana, Tetteh, Kubilay (Olcay dk. 82 ?)
Yedekler: Abdulsamed, Patrick, Acouah, Santos, Olcay, Ndizeye, Bülent
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Felix (dk. 88) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kayode (Sivasspor), Hadebe, Chebake, Hafez (Malatyaspor)