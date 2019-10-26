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Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. hafta maçında DG Sivasspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Mukairu'nun ara pasında topla buluşan Sangare'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı çeldi.


51. dakikada ceza sahası içerisinde Fernando'nun pasında Emre topu ağlara gönderdi. 1-0


72. dakikada Marcelo'nun ortasında arka direkte Emre'nin çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.


77. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa ayağını uzatan Yatabare meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0


83. dakikada ceza sahası içerisinde Serdar'ın düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdar'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Alper Ulusoy, Alparslan Dedeş, Bahtiyar Birinci


D.G. Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Marcelo, Mert, Traore (Armin dk. 46), Fernando (Erdoğan dk. 66), Emre (Kone dk. 88 ?), Yatarabe


Yedekler: Ali, Muhammet, Papp, Oliveria, Fatih, Volkan, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Antayaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Chico, Doğukan (Blanco dk. 61), Ufuk, Hakan (Serdar dk. 70), Aatif (Dala dk. 80 ?), Mukairu


Yedekler: Boffin, Salih, Charles, Osman, Yekta, Harun, Silva


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Emre (dk. 51) Yatabare (dk. 77) (D.G. Sivasspor), Serdar (dk. 83 pen.) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Yatabare, Hakan, Mert, Rıza Çalımbay (D.G. Sivasspor) Hakan (Anlatyaspor)

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