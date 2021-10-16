Süper Lig: DG Sivasspor: 2 FT Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında DG Sivasspor, FT Antalyaspor'u evinde ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle bitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Pedro taç atışında ceza sahası önünde buluştuğu topla kaleyi hedef aldı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Yatabare'nin vuruşunda top auta çıktı.
84. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Boffin kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan
D.G. Sivasspor: Muammer, Ahmet (Erdoğan dk. 46), Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulverstad (Cofie dk. 46), Jorge Felix, Pedro (Sefa dk. 88 ?), Gradel, Kayode (Yatabare dk. 75)
Yedekler: Ali, Camara, Kerem, Koray, Azubuike, Özkan
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
F.T. Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel(Bahadır dk. 89 ?), Naldo, Kudriashov, Güray, Hakan, Amilton (Ghacha dk. 74), Fredy (Ufuk dk. 90 ?), Doğukan Sinik (Eren dk. 74), Crivelli (Haji Amir dk. 58)
Yedekler: Doğukan Özkan, Nuri, Milosevic, Mukairu, Gökdeniz
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Caner (dk. 9) Kayode (dk. 45+4) (DG Sivasspor) Fredy (dk. 24), Doğukan Sinik (dk. 41)(FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Pedro, Yatabare (DG Sivasspor), Bünyamin, Boffin, Amilton, Crivelli, Fredy, Güray (FT Antalyaspor)