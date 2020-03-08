Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde Seri'nin Fernando'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Kılınç'ın şutunu Muslera çeldi. Dönen topu Emre ağlara gönderdi. 2-2
68. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun şutunda kaleci Samassa topa hakim oldu.
79. dakikada Donk'un uzun pasında Onyekuru'nun şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.
83. dakikada Fatih'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
DG Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan (Claudemir Souza dk. 85 ?), Yasin Öztekin (Emre Kılınç dk. 50), Fernando (Arouna Kone dk. 71), Yatabare
Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Tuncer, Isaac Cofie, Paul Papp, Armin Derlek, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina (Adem Büyük dk. 82 ?), Jean Michael Seri, Ömer Bayram (Emre Akbaba dk. 77 ?), Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Hakan (dk. 7), Emre (dk. 79) (DG Sivasspor), Falcao (dk. 14), Feghouli (dk. 37) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Fernando, Marcelo (DG Sivasspor), Seri (Galatasaray)