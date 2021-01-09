Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Müsabaka Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
52. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
55. dakikada köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu direkten döndü.
82. dakikada Gradel'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutunu kaleci Günay kurtardı.
90+1. dakikada savunma arkasında topla buluşan Andre'nin şutunu Uğur Çiftçi çizgiden çıkardı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Candaş Elbil
DG Sivasspor: Ali, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Claudemir, Erdoğan (Yasin Öztekin dk. 90 ?), Hakan, Fajr (Camara dk. 90 +4 ?), Gradel, Kayode (Kone dk. 78)
Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Kubilay, Oğuz, Güray (Enver Cenk dk. 70), Mirallas, Vetrih (Kenan Özer dk. 55), Jefferson, Alexandru, Muhammet (Andre Felipe dk. 69)
Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Furkan
Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit
Goller: Alexandru (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41 ve 46) (DG Sivasspor)
Kırmızı kart: Jefferson (dk. 78) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç, Kubilay Aktaş, (Gaziantep FK), Hakan Arslan, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (DG Sivasspor)