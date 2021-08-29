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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında D. G. Sivasspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada ceza sahası içinde Jahovic'in göğsü ile indirdiği topu Halil'in sert bir şutla ağlara gönderdi. 1-1


65. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode'nin şutunda top direkten döndü. Dönen topu Goutas ağlarla buluşturdu. Kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 2-1


83. dakikada ceza sahasında topla buluşan Beykan, sert bir şutla skoru eşitleyen golü kaydetti. 2-2



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Ömer Tevfik Özkoç


D.G. Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike (Garcia dk. 62), Hakan, Fajr, Kayode, Gradel (Cofie dk. 74), James (Yatabare dk. 52)


Yedekler: Ali Şaşal, Emre, Sefa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Göztepe: İrfan Can, Murat, Kerim, Kahraman, Berkan (Rodrigues dk. 75) Obinna, Soner, Baku (Beykan dk. 46) (Tijanic dk. 93 ?), Ndiaye, Halil, Jahovic


Yedekler: Arda, Arslanagic, Kubilay, İdeye, Atakan, Yalçın, Nukan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Goutas (dk. 10 ve 65) (D.G. Sivasspor), Halil (dk. 51), Beykan (dk. 83) (Göztepe)


Kırmızı kart: Kayode (dk. 69) (Sivasspor)


Sarı kart: Murat (Göztepe)

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