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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında D.G. Sivasspor, İ.H. Konyaspor'u konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Emre'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu Diagne eliyle önleyince hakem Kalkavan penaltı verdi. Diagne'ye sarı kart gösterdi. Ancak pozisyonun VAR'da incelenmesi ile bu iki karar iptal edildi.


67. dakikada Levan'ın ceza yayı üzerinden kaleye göndermek istediği sert şutta top az farkla auta çıktı.


77. dakikada Levan'ın ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalması ile İ.H. Konyaspor 10 kişi kaldı.


80. dakikada Abdou'nun pasında topla buluşan Emre'nin ceza yayının sağ çaprazındaki sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


82. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisine sürdüğü topu kaleye gönderdi. Kaleci Serkan topu kornere çıkarttı.


89. dakikada rakipten topu kazanan Hakan'ın uzak mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


D.G. Sivasspor: Samassa, Marcello, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert (Abdou dk. 77), Emre (Kone dk. 87 ?), Fernando (Erdoğan dk. 67), Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Armin, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


İ.H. Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson (Milosevic dk. 63), Ömer, Marko, Marin, Amir, Levan, Miya (Bajic dk. 63), Ferhat (Daci dk. 87 ?), Skubic


Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Ali Çamdalı


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Emre (dk. 80), Hakan (dk. 89) (D.G. Sivasspor)


Kırmızı Kart: Levan (dk. 77) (İ.H. Konyaspor)


Sarı Kartlar: Fatih (D.G. Sivasspor) Amir, Levan (İ.H. Konyaspor)

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