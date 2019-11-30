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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.


10. dakikada Mert'in kafayla indirdiği topu alan Hakan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


17. dakikada Emre'nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo topu Yatabare'ye gönderdi. Yatabare'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


34. dakikada Mert'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş


D.G. Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert, Hakan, Emre, Fernando, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin Djerlek, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Karim Hafez, Sadiku, Aytaç, Khalili, Quaresma, Mustafa, Koita


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Haris Hajradinovic, İlhan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Hakan (dk. 10), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa)

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