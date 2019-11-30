İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonu)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında lider D.G. Sivasspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


57. dakikada Fernando ceza sahasına girip topu Hakan'a gönderdi. Hakan'ın kaleye vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.


63. dakikada Aytaç'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


68.dakikada İlhan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.


72. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden uzun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.


90+3. dakikada Yatabare'nin attığı gol sonrası VAR'a bakan hakem Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesi ile gölü geçerli saymadı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş


D.G. Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert, Hakan, Emre (Kone dk. 87 ?), Fernando (Erdoğan dk. 61), Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku, Aytaç (Tobias Heintz dk. 83 ?), Khalili (İlhan dk. 46), Quaresma, Mustafa, Koita (Haris Hajradinovic dk. 46)


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Hakan (dk. 11), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)


Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.