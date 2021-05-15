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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 42.

Süper Lig'in 42. haftasında D.G. Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar: (ikinci yarı)


49. dakikada Fajr'ın ceza sahası dışından kullandığı uzun şutta kaleci Erdem topu kornere çıkarttı.


60. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisinde ki sert şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.


68. dakikada kazandığı topla ceza sahası içine kat eden Gradel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0


72. dakikada kazanılan penaltı atışında Yusuf topun başına geçti. Bu futbolcu topu filelere göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1


90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı atışta kaleci Erdem gole geçit vermedi.



Stadyum: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara


D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Cofie, Caner, Uğur, Claudemir (Kone dk.84 ?), Fajr, Hakan, Gradel (Yatabare dk. 89 ?), Ninga (Felix dk. 72), Kayode


Yedekler: Muhammet, Kerem, Rybalka


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşaspor: Erdem, Tarkan (Doğucan dk. 56), Brecka, Feyzi, Luckassen, Anıl (Hasan dk. 73), Hajradinovic, Koomson (Yasin dk. 56), Bistrovic (Furkan dk.84 ?), Eren, Varga (Yusuf dk. 46)


Yedekler: Ertuğrul, Berk


Teknik Direktör: Şenol Can


Goller: Kayode (dk.40), Gradel (dk. 68) (Sivasspor), Yusuf (dk. 72 pen.) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Ali Şaşal, Hakan (Sivasspor), Luckassen, Erdem, Hajradinovic (Kasımpaşa)

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