Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

DG Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Y. Denizlispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan'ın sağ çaprazdan şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.

16. dakikada Sivasspor atağa çıkmaya çalışırken kazanılan top Rodallega ile buluştu. Şık bir çalımla ceza yayı üzerinden içeri sokulan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Gradel hava pası ile topu Yatabare ile buluşturdu. Yatabare'nin şutunda top ağlarla buluştu. VAR'a giden hakem elle oynandığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı ve penaltı kararı verdi.

25. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1

34. dakikada Sagal ceza sahası yayının hemen içinden şutunu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Fajr'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Sönmez

DG Sivasspor: Ali, Appindangoye, Caner, Goiano, Uğur, Robin, Erdoğan, Claudemir, Fajr, Gradel, Yatabare

Yedekler: Muammer, Kone, Cofie, Yasin, Garcia, Camara, Kubilay, Ninga, Ziya, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Denizlispor: Pantilimon, Fabiano, Lopes, Bergdich, Mustafa (Muhammet dk. 28), Bakalorz, Murawski, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega

Yedekler: Hüseyin, Abdullah, Sacko, Dossevi, Mert, Özer, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Gradel (dk. 20 pen.) Fajr (dk. 45) (DG Sivasspor), Rodallega (dk. 17) (Y. Denizlispor)

Sarı kart: Mesanovic (Y. Denizlispor)