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Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

DG Sivasspor, Süper Lig’in 16.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Y. Denizlispor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Recep Niyaz, topu kontrol etti ve şutunu kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal topu güçlükle kontrol etti.


59. dakikada ceza sahası içinde topu kazanan Erdoğan sert bir şutla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


62. dakikada Appindangoye ile çarpışarak kaşı açılan Rodallega, kendini iyi hissetmeyince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


75. dakikada Dossevi'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Sacko topa hakim oldu. Bu futbolcunun şutunda top auta çıktı.


90+2. dakikada Recep'in şutunda top savunmadan sekti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Sönmez


DG Sivasspor: Ali, Appindangoye, Caner, Goiano (Cofie dk. 57), Uğur, Robin, Erdoğan (Yasin dk. 74), Claudemir, Fajr, Gradel, Yatabare (Kone dk. 87 ?)


Yedekler: Muammer, Garcia, Camara, Kubilay, Ninga, Ziya, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Y. Denizlispor: Pantilimon, Fabiano, Lopes (Dossevi dk. 68), Bergdich, Mustafa (Muhammet dk. 28), Bakalorz (Özer dk. 46), Murawski, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega (Sacko dk. 67)


Yedekler: Hüseyin, Abdullah, Mert, Alihan, Muhammed


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Gradel (dk. 20 pen.), Fajr (dk. 45) (DG Sivasspor), Rodallega (dk. 17), Mesanovic (dk. 90+2) (Y. Denizlispor)


Sarı kartlar: Cofie (DG Sivasspor), Mesanovic, Murawski, Bergdich (Y. Denizlispor)

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