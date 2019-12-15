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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.


59. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 2-0


77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.


85. dakikada Ozan'ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 2-1


90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan'da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.


90+7. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: 4 Eyül


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Mert (Cofie dk. 90 ?), Ziya, Fernando (Erdoğan dk. 74), Emre (Kone dk. 90 ?), Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Barış


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık (Zanka dk. 23), Serdar, Dirar, Gustavo, Emre (Ferdi dk. 63), Ozan, Rodrigues, Kruse (Deniz dk. 71), Muriqi


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Jailson, Murat, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Fernando (dk. 32), Emre (dk. 59), Ziya (90+7) (Sivasspor), Deniz (dk. 83) (Fenerbahçe)


Kırmızı Kartlar: Rodrigues (dk. 90+5), Ozan (dk. 90+5) (Fenerbançe)


Sarı kartlar: Fatih, Emre, Uğur, Mert (D.G. Sivasspor), İsla (Fenerbahçe)

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