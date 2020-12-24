Süper Lig: D.G Sivasspor: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.
Süper Lig'in 14. haftasında D.G. Sivasspor, Gençlerbirliği'ni evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Ömürcan ceza sahası içerine gönderdiği pasında Sio topu kaleye göndermek istedi, Samassa topu çıkarttı.
58. dakikada Fajr'dan ortasında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Top kaleci Nordfeldt'te kaldı.
65. dakikada Fajr'ın pasında Yatabare topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.
68. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Nordfeldt topu çıkartmayı başardı.
72. dakikada Fajr'ın köşe vuruşunda hareketlenen Hakan, topu kafası ile ağlarla buluşturdu. 2-0
86. dakikada Grader'in ortasında topla buluşan Yatabare, topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 3-0
90+1. dakikada Ömürcan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Arda topu ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
D.G.Sivasspor: Samassa, Appihdangoye, Robin Yalçın, Goiano, Uğur, Claudemir, Erdoğan (Yasin dk. 70), Hakan, Fajr (Garcia dk. 89 ?), Gradel (Erdal dk. 89 ?), Kayode (Yatabare dk. 61)
Yedekler: Muammer,Ali, Kone, Cofie, Ninga, Ziya, Caner
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Polomat, Ömürcanxx, Halil, Murat (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 76), Berat (Mustafa Çeçenoğlu dk. 90 ?), Sefa (Rahmetullah dk. 76), Candeisan, Stancu (Furman dk. 46), Sio (Ayite dk. 72)
Yedekler: Übeyd, Batuhan, Kadir, Abdullah, Ulusoy
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Gradel (dk. 45) Hakan (dk. 72), Yatabare (dk. 86) (D.G Sivasspor), Arda (dk. 90) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Appindangoye (D.G Sivasspor), Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği)