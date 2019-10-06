Süper Lig: DG Sivasspor: 3 - MKE Ankaragücü 1 (Maç sonucu)

DG Sivasspor, Süper Lig’in 7.
DG Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Fernando'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mert'in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
57. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Yatabare'nin vuruşunda Korcan topu kornere çeldi.
84. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sadaev'in pasında Faty'nin sert şutunu kaleci Samassa topu çeldi.
90. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda Korcan gole izin vermedi.
90. dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ortasında arka direkte bomboş durumda Yatabare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Bilal Gölen
DG Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Marcelo, Uğur, Hakan, Mert (Armin dk. 89 ?), Traore (Cofie dk. 69), Yatabare, Fernando, Kone (Erdoğan dk. 63)
Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Fatih, Volkan, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
MKE Ankaragücü: Korcan, İlhan, Hasan (Aydın dk. 53), Faty, Moke (Zaur dk. 83 ?), Sedat (Mehmet dk. 69), Pinto, Kitsiou, Pazdan, Ante, Orgill
Yedekler: Furkan, Alihan, Yalçın, Mahmut, Berke, Ahmet, Oğuzhan
Teknik Sorumlu: Hayrettin Aksoy
Goller: Mert (dk. 26 ve 48) Yatabare (dk. 90) (Sivasspor), Orgill (dk. 15) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Aaron, Uğur, Erdoğan, Marcello (DG Sivasspor), Hasan (MKE Ankaragücü)