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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 4 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında D.G Sivasspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Henrique'nin ortasında ceza sahası içerisinde Gradel topla buluştu. Gradel'in sert bir şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çıkarttı.


49. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Goutas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


55. dakikada Uğur'un ortasına ceza sahası içinde topla buluşan Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü. Topu yine alan Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


65. dakikada Henrique rakipten kazandığı topla hızla ceza sahası içine girdi ve sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Viviano topu çıkarttı.


70. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0


74. dakikada Ahmed Musa'nın şutunda direğe çarpan top dışarıya çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin


D.G. Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Goutas, Ahmet, Felix (Azubike dk. 75), Hakan, Fajr (Sefa dk. 80 ?), Gradel (Erdoğan dk. 8), Kayode (Yatabare dk. 62), Henrique


Yedekler: Ali, Cofie, Yatabare, Sefa, Camara, Kerem, Koray, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Balkovec dk. 41 ?), Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan (Efe dk. 46), Ahmed Musa, Jimmy , Erhun (Münir dk. 57), Kerim Frei, Pesic


Yedekler: Yavuz, Emre, Samed, Arveladze, Serhat, Ömer, Karamoh


Teknik Direktör: Atılay Caner


Goller: Kayode (dk. 1), Goutas (dk. 49), Felix (dk. 55), Gradel (dk. 70)(D.G. Sivasspor)


Sarı kart: Kerim (Fatih Karagümrük)

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