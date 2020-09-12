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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 1

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk ediyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gamarra'nın vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.


14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un köşe atışında seken top ceza sahası dışında Gradel'de kaldı. Gradel'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.


21. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Davidson, kaleci Samassa'nın üzerinden topu aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu savunmadan geri döndü.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Gradel, Robin Yalçın, Yatabare, Jorge Felix, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Marcelo, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Kone, Coffie, Claudemır, Yasin Öztekin, Kerem Atakan Kesgin Barış Yardımcı, Ninga, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Salih Uçan, Gamarra, Bakasetas, François, Fuertes, Tzavellas, Caulker, Davidson


Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Babacar Khouma, Mustafa Pektemek, Berkan Kutlu, Efekan Bekiroğlu, Onur Bulut, Siopis, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Sarı Kart: François (Alanyaspor), Hakan Arslan (Sivasspor)


Gol: Dadvidson (dk. 21) (Alanyaspor)

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