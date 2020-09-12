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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


69. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in şutu kale direğinin üstünden auta çıktı.


80. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutu kaleci Marafona'dan döndü.


90. dakikada Davidson'un köşe atışında ceza sahası içinde Caulker kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 0-2



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi (Ziya Erdal dk. 76), Gradel, Robin Yalçın (Claudemir dk. 46), Yatabare, Jorge Felix (Ninga dk. 46), Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Marcelo (Yasin Öztekin dk. 65), Caner Osmanpaşa (Kone dk. 76)


Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Coffie, Kerem Atakan Kesgin, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy (Ceyhun Gülselam dk. 73), Efecan Karaca (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Salih Uçan (Berkan İsmail Kutlu dk. 87 ?), Gamarra (Mustafa Pektemek dk. 83 ?), Bakasetas (Siopis dk. 83 ?), François, Fuertes, Tzavellas, Caulker, Davidson


Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Babacar Khouma, Efekan Bekiroğlu, Onur Bulut


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Dadvidson (dk. 21), Caulker (dk. 90) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: François, Davidson (Alanyaspor), Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

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