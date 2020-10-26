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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Rizespor'u konu ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Fajr'dan pası alan Gradel'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.


4. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Fabricio Jesus, çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0 -1


9. dakikada Robin Yalçın'ın yerden pasında ceza sahası içinde Kayode'nin şutu kalenin üstünden dışarı çıktı.


33. dakikada Barış Yardımcının sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu


Sivasspor: Samassa, Isaac Cofıe, Max Gradel, Robin Yalçın, Yatabare, Barış Yardımcı, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Fajr, Kayode, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Muammer Yıldırım, Kone, Uğur Çiftçi, Claudemır, Yasin Öztekin, Jorge Felix, Samba Camara, Kubilay Şahin, Kerem Atakan Keskin


Teknik Direktör : Rıza Çalımbay


Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Remy, Fabrıcıo Jesus, Fernando, Samudıo, Emir Dilaver, Darıo Meknjak, Morozıuk, Meriah


Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, İsmail Köybaşı,Selim Ay, Michalak, Dusan Jovancic, Skoda, Mithat Pala, Doğan Erdoğan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Gol: Fabricio Jesus (dk. 4) (Rizespor)


Sarı kartlar: Morozıuk (Rizespor), Robin Yalçın (Sivasspor)

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