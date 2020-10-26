Süper Lig: Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Rizespor'u konuk etti. Mücadele Karadeniz ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Fajr'ın uzak mesafeden sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.
72. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
76. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta Yatabare'nin kafa vuruşu kalenin yanından auta çıktı.
90. dakikada savunma oyuncularını ve kaleci Samassa'yı çalımlayan Remy meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu
Sivasspor: Samassa, Isaac Cofıe (Yasin Öztekin dk. 46), Max Gradel (Felix dk. 75), Robin Yalçın, Yatabare, Barış Yardımcı (Claudemir dk. 88 ?), Hakan Arslan, Ziya Erdal (Uğur Çiftçi dk. 46), Fajr, Kayode (Kone dk. 68), Caner Osmanpaşa
Yedekler: Muammer Yıldırım, Samba Camara, Kubilay Şahin, Kerem Atakan Keskin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Remy, Jesus (İsmail Köybaşı dk. 82 ?), Fernando (Doğan dk. 82), Samudio (Michalak dk. 68), Emir Dilaver, Donsah (Dusan Jovancic dk. 78), Dario Meknjak, Moroziuk, Meriah
Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, Selim Ay, Skoda, Mithat Pala
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Fabricio Jesus (dk. 4), Remy (dk. 90) (Rizespor)
Sarı kartlar: Morozıuk, İsmail Köybaşı (Rizespor), Robin Yalçın (Sivasspor)