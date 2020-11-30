Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.
19. dakikada Kayode'nin sol kanattan ortasında Robin Yalçın'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
29. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Halil Akbunar'ın yerden pasında ceza sahası içinde Guilherme'nin şutu auta çıktı.
45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu kaleci İrfan'da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Kısal, Deniz Özaral
Sivasspor: Samassa, Kone, Appindangoye, Cofie, Claudemir, Gradel, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Barış Yardımcı, Kayode, Caner Osmanpaşa
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Yatabare, Camara, Kerem Kesgin, Casmir Ninga, Mikail Balkaya, Samet Kılıçkaya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Pape Ndiaye, Guilherme, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Murat Paluli
Yedekler: Balazs Megyeri, Christian Chagas, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Da Costa, Tripic, Gassama, Burak Süleyman, Burekovic, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut