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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunu kaleci çeldi.


8. dakikada korner vuruşunda, savunmadan seken topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutu direkten döndü.


10. dakikada ceza sahası içerisine açılan ortada Rienstra'nın Yatabare'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.


12. dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, topu kale üstünden dışarı gönderdi.


33. dakikada Uğur Çiftiçi'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernandao'nun vuruşu dışarı çıktı.


45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından şutu kale direği üstünden auta çıktı.


45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışarısında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu kaleci Lung'da kaldı.


45+3. dakikada Kayserispor'da Hasan Hüsey Acar'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Samassa çelmeye çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo, Hakan Yandaş, Claudemir, Emre Kılınç, Fernandao, Yatabare


Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic, Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Kone, Erdoğan Yeşilyurt


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kayserispor: Lung, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrıque, Kravets, Mesanovic, Djedje, Rienstra (Yasir Subaşı dk. 29), Mensah, Sapunaru, Dıego Angelo, Campanharo


Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Lopes, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin, Situm


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gol: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy (Sivasspor), Mensah (Kayserispor)

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