Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Kayserispor'da savunmayı geçerek ceza sahasının içerisine giren Mensah'ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
54. dakikada savunmadan seken topta ceza sahası dışarısında topla buluşan Ziya Erdal'ın yerden şutunu kaleci Lung çeldi.
67. dakikada Pedro'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Samassa'da kaldı.
80. dakikada Ziya Erdal'ın ceza sahası içerisinde rakip futbolcuyla müdahalesinde maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Mensah meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2
90+4. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruşu kaleci Lung güçlükle çeldi.
90+5. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Claudemir'in şutu kaleci Lung'da kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Armin Derlek dk. 78), Emre Kılınç, Fatih Aksoy (Ziya Erdal dk. 46), Claudemir, Mert Hakan Yandaş (Erdoğan dk. 70), Fernandao (Kone dk. 59), Yatabare (Skuletic dk. 70)
Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung, Rienstra (Yasir Subaşı dk. 29), Sapunaru, Diego Angelo, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Miguel Lopes dk. 77), Campanharo, Pedro Henrique, Mensah, Kravets (Situm dk. 69), Mesanovic
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3), Mensah (dk. 84) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal (Sivasspor), Mensah, Mesanovic, Yasir Subaşı, Miguel Lopes (Kayserispor)