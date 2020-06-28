İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Kayserispor'da savunmayı geçerek ceza sahasının içerisine giren Mensah'ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.


54. dakikada savunmadan seken topta ceza sahası dışarısında topla buluşan Ziya Erdal'ın yerden şutunu kaleci Lung çeldi.


67. dakikada Pedro'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Samassa'da kaldı.


80. dakikada Ziya Erdal'ın ceza sahası içerisinde rakip futbolcuyla müdahalesinde maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Mensah meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2


90+4. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruşu kaleci Lung güçlükle çeldi.


90+5. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Claudemir'in şutu kaleci Lung'da kaldı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Armin Derlek dk. 78), Emre Kılınç, Fatih Aksoy (Ziya Erdal dk. 46), Claudemir, Mert Hakan Yandaş (Erdoğan dk. 70), Fernandao (Kone dk. 59), Yatabare (Skuletic dk. 70)


Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kayserispor: Lung, Rienstra (Yasir Subaşı dk. 29), Sapunaru, Diego Angelo, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Miguel Lopes dk. 77), Campanharo, Pedro Henrique, Mensah, Kravets (Situm dk. 69), Mesanovic


Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3), Mensah (dk. 84) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal (Sivasspor), Mensah, Mesanovic, Yasir Subaşı, Miguel Lopes (Kayserispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.