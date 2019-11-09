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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.


32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.


35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Sivasspor: Samassa, Marcello, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert, Emre, Fernando, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Abdou, Armin, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Konyaspor: Serkan, Diagne , Jonsson, Ömer, Marko, Marin, Amir, Levan, Miya, Ferhat, Skubic


Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Milosevic, Ali Çamdalı, Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman

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