Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.
32. dakikada ceza yayı üzerinde Mert'in sert şutunda kaleci Serkan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
35. dakikada Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Sivasspor: Samassa, Marcello, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert, Emre, Fernando, Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Abdou, Armin, Volkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Konyaspor: Serkan, Diagne , Jonsson, Ömer, Marko, Marin, Amir, Levan, Miya, Ferhat, Skubic
Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Milosevic, Ali Çamdalı, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman