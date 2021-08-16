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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor, Konyaspor’u ağırladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Konyaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içindeki Hakan topu kafayla kaleye göndermek istedi ancak kaleci Sehic topu çeldi.


54. dakikada Bytyqi ceza sahası dışında kazandığı topu sol çaprazdan içeriye kadar sürdü. Vuruşunda top üstten auta çıktı.


58. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Çekiçi'nin şutu üstten çıkarı çıktı.


83. dakikada ceza sahası içerisindeki karambole Cikalleshi önüne düşen topa dokundu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


87. dakikada Caner'in geri pasında topa hakim olan Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu. 0-1



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Ok


Sivasspor: Ali, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Hakan (Felix dk. 71), Cofie, Fajr (Ziya dk. 84 ?), Kayode (Sefa dk. 84 ?), Gradel, James (Yatabare dk. 66)


Yedekler: Muammer, Camara, Erdoğan, Azubuike, Özkan, Emre


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi (Serdar dk. 74), Çekiçi (Adil dk.90 ?) M'Poku (Rahmanovic dk. 58), Cikalleshix


Yedekler: Eray, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Kandemir, Daci, Ekrem


Teknik direktör: İlhan Palut


Gol: Cikalleshi (dk. 87) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Abdülkerim, Sehic (Konyaspor)

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