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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Yeni Malatyaspor'un hızlı atağında ceza sahası dışında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Robin Yalçın'ın vuruşu direkten döndü.


20. dakikada Cheabeke'nin pasında ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Robin Yalçın'ın şutu kaleci Samassa'da kaldı.


33. dakikada Sivasspor'da Yatabare'nin ceza sahası içerisinden vuruşu kaleci Farnolle'den döndü. Pozisyonun devamında topla alan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitse de maçın hakemi pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.


39. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Bulut'un şutu auta çıktı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron, Coffie, Hakan Yandaş, Yatabare, Erdoğan, Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Marcelo, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Muammer, Kone, Papp, Fernando, Samba Camara, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Barış Yardımcı, Peter Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Umut Bulut, Hadebe, Acquah, Donald, Cheabeke, Arturo Mina, Karim Hafez


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Fofana, Yiğithan Güveli, Remi Walter, Youssouf Ndayishimiye


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor), Hadebe (Yeni Malatyaspor)

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