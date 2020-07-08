Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Yatabare'nin kafası direğe çarparak auta çıktı.
67. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Gökhan Töre'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.
68. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışarısında topu alan Acquah, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın serbest vuruşunda ceza alanında Yatabare'nin kafa vuruşu direkten döndü.
88. dakikada Sivasspor'da savunmadan seken topu önünde bulan Yasin Öztekin'in şutu kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
Stat: Sivas 4 Eylül*?
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi (dk. 75 Peter Skuletic) , Aaron, Coffie (Armin Derlek dk. 83 ?), Hakan Yandaş, Yatabare (Yasin Öztekin dk. 83 ?) , Erdoğan (Fernandao dk. 60) , Fatih Aksoy (Kone dk. 45), Emre Kılınç, Marcelo, Caner Osmanpaşa
Yedekler: Muammer, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı, Peter Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın (Foffan dk. 89 ?), Gökhan Töre (Yiğithan Güveli dk. 77), Murat Yıldırım (Kjartansson dk. 89 ?) , Umut Bulut, Hadebe, Acquah, Donald (Remi Walter dk. 62), Cheabeke, Arturo Mina, Karim Hafez
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Youssouf Ndayishimiye
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Acquah (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor), Hadebe, Farnolle (Yeni Malatyaspor)