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Süper Lig: Sivasspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Yatabare'nin kafası direğe çarparak auta çıktı.


67. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Gökhan Töre'nin şutu kalenin üstünden auta çıktı.


68. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışarısında topu alan Acquah, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1


82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın serbest vuruşunda ceza alanında Yatabare'nin kafa vuruşu direkten döndü.


88. dakikada Sivasspor'da savunmadan seken topu önünde bulan Yasin Öztekin'in şutu kale direğinin üstünden dışarı çıktı.



Stat: Sivas 4 Eylül*?


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi (dk. 75 Peter Skuletic) , Aaron, Coffie (Armin Derlek dk. 83 ?), Hakan Yandaş, Yatabare (Yasin Öztekin dk. 83 ?) , Erdoğan (Fernandao dk. 60) , Fatih Aksoy (Kone dk. 45), Emre Kılınç, Marcelo, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Muammer, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı, Peter Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın (Foffan dk. 89 ?), Gökhan Töre (Yiğithan Güveli dk. 77), Murat Yıldırım (Kjartansson dk. 89 ?) , Umut Bulut, Hadebe, Acquah, Donald (Remi Walter dk. 62), Cheabeke, Arturo Mina, Karim Hafez


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Murat Akşit, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Mustafa Akbaş, Youssouf Ndayishimiye


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Acquah (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor), Hadebe, Farnolle (Yeni Malatyaspor)

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