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Süper Lig: Sivasspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Hakan Yandaş'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.


21. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasına ortasında Aissaiti'nin şutu auta çıktı.


28. dakikada Sacko'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi.


32. dakikada Yatabare'nin ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci Tolhahan'da kaldı.


43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Yardımcı'ya faul yapan Zeki Yavru direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


45. dakikada Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Hakan Yandaş, Claudemir, Emre Kılınç, Barış Yardımcı, Erdoğan, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Cofie, Kone, Papp, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Denizlispor: Tolgahan, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega, Radoslaw Muraswki, Hadi Sacko, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Oscar Eduardo, Zakarya, Zeki Yavru , Olcay Şahan


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Tıago Lopes, Muhammet Özkal, Marc Mbamba, Sedat Şahintürk, Ogenyı Onazı, Alihan Kalkan, Syam Youssef, Özgür Çek


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Yatabare (dk. 45 ) (Sivassspor)


Kırmızı kart: Zeki Yavru (dk. 43) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Emre Kılınç (Sivasspor), Rodellega (Denizlispor)

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