Süper Lig: Sivasspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.
Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Denizlispor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Rodellega'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
65. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tolgahan'da kaldı.
69. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
80. dakikada Yasin Öztekin'in ortasında ceza sahası içinde Claudemir'in kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
86. dakikada Uğur Çiftçi'nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya Erdal'ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
88. dakikada Sedat Şahintürk'ün kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Hakan Yandaş (Ziya Erdal dk. 46), Claudemir, Emre Kılınç (Cofie dk. 90 ?), Barış Yardımcı, Erdoğan (Yasin Öztekin dk. 64), Yatabare (Kone dk. 70)
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Denizlispor: Tolgahan, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega, Radoslaw Muraswki, Hadi Sacko (Sedat Şahintürk dk. 70), İsmail Aissati (Özgür Çek dk. 90 ?), Oğuz Yılmaz, Oscar Eduardo (Onazi dk. 46 ?, Mbamba dk. 59), Zakarya, Zeki Yavru, Olcay Şahan (Tiago dk. 46)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan, Syam Youssef
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Yatabare (dk. 45) (Sivassspor)
Kırmızı kart: Zeki Yavru (dk. 43) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Emre Kılınç, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa (Sivasspor), Rodellega, Zakarya (Denizlispor)