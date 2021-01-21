Süper Lig: Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
2. dakikada Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Yatabare'nin kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında defanstan dönen topu Gradel, Yatabare'ye verdi. Yatabare'nin altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleci Samassa topu çeldi.
44. dakikada ceza sahası içinde top Appindangoye'nin eline çarpınca hakem penaltı noktasına gösterdi.
45. dakikada Valencia penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
DG Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Camara, Kerem, Ninga, Ziya, Kayode, Marcelo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay, Sadık, Tisserand (Lemos dk. 8), Nazım, Novak, Gustavo, Valencia, Mert Hakan, Pelkas, Samatta, Thiam
Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Caner, Kemal
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Appindangoye (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)