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Süper Lig: Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


71. dakikada ceza sahası dışından Claudemir'in şutunda top Altay'da kaldı.


75. dakikada Lemos'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.


80. dakikada Robin Yalçın'ın sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Gradel dönen auta gönderdi.


87. dakikada Gradel'in ortasında defanstan dönen topu Yatabare kaleye göndermek istedi. Ancak top direkten auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


DG Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Caner, Robin Yalçın (Cofie dk. 80 ?), Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr (Marcelo dk. 81 ?), Erdoğan (Kayode dk. 68), Yatabare, Gradel


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Camara, Kerem, Ninga, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: Altay, Sadık, Tisserand (Lemos dk. 8), Nazım, Novak, Gustavo, Valencia, Mert Hakan (Caner dk. 81 ?), Pelkas, Samatta, Thiam (Sosa dk. 64)


Yedekler: Harun, Serdar, Cisse, Fatih, Uğur, İsmail, Kemal


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Yatabare (dk. 17) (Sivasspor), Valencia (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Appindangoye, Yatabare (Sivasspor), Nazım (Fenerbahçe)

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